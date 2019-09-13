В шаге от трагедии: тираспольчанин едва не сгорел заживо в собственной квартире

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Возгорание произошло на первом этаже дома по улице Мира. Об случившемся по телефону 101 сообщили соседи. Огнеборцы обнаружили хозяина квартиры лежащим на полу без сознания.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Республиканской клинической больницы. За состоянием его здоровья врачи наблюдали до утра, затем перевели пациента в пульмонологическое отделение. Почувствовав себя лучше, 50-летний мужчина написал отказ от дальнейшего лечения и ушёл домой, пишет mvdpmr.org.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Разбирательство продолжается.