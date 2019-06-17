В шаге от трагедии: пожилая тираспольчанка отравилась угарным газом во время пожара в собственной квартире (ФОТО)

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В квартире на третьем этаже, расположенной в доме на улице Юности в Тирасполе, произошло возгорание. Соседи, почувствовавшие запах дыма, вызвали службу пожаротушения.

В течение пяти минут огнеборцы локализовали пламя, не допустив его распространения. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Огнём уничтожен матрас и радиоприёмник, стены 2-комнатной квартиры закопчены.

Как пояснила 74-летняя хозяйка жилья, она слушала радиоприёмник на кровати, потом вышла в другую комнату покормить кота. Едкий запах дыма женщина почувствовала, когда в дверь постучали соседи.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора. Пожилую женщину госпитализировали в пульмонологическое отделение Республиканской клинической больницы с диагнозом «отравление продуктами горения».

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.