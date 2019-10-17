В шаге от трагедии: наглый водитель едва не сбил женщину с четырьмя детьми в столице (ВИДЕО)

В шаге от трагедии: наглый водитель едва не сбил женщину с четырьмя детьми в столице (ВИДЕО)

Безответственность некоторых водителей не имеет границ. В Кишинёве женщина и четверо детей едва не оказались под колёсами наглого автомобилиста, который пролетел через «зебру» в сантиметре от пешеходов.

Инцидент произошёл вчера вечером в столичном секторе Центр, на пересечении улиц Дософтей и Б. Бодони. Женщина и четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу. Их пропустили водители, которые двигались по первой и второй полосам. А вот водитель на третьей полосе проигнорировал то, что автомобилисты с других полос остановились перед «зеброй» и решил проскочить.

Машина проехала буквально в нескольких сантиметрах от переходивших дорогу детей. К счастью, никто не пострадал. Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения, передаёт unimedia.info.

 

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