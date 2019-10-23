В шаге от трагедии: микроавтобус из Молдовы едва не попал в ДТП, совершая опасный обгон (ВИДЕО)

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Микроавтобус с регистрационными номерами РМ едва не попал в жуткую аварию после того, как выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Инцидент произошёл несколько дней назад в Румынии. Момент попал на камеру видеонаблюдения другого участника дорожного движения.

На видеозаписи видно, что водитель микроавтобуса пересекает сплошную полосу и выезжает на обгон двух транспортных средств. Примечательно, что дорога в этом месте весьма узкая. Водитель успевает объехать первый автомобиль, а когда микроавтобус сравнился со вторым, на встречной полосе появился грузовик.

Транспортные средства едва не столкнулись «лоб в лоб», аварии чудом удалось избежать, передаёт protv.md.