В шаге от трагедии: мать и сын отравились угарным газом

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ЧП произошло в одной из квартир многоэтажного дома по ул. 40 лет Победы в Бендерах. Первой недомогание почувствовала 38-летняя хозяйка жилья. Чуть позже слабость, головокружение и тошнота появились и у 18-летнего юноши. Скорую помощь вызвали соседи, к которым обратились пострадавшие.

Родственников госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Наутро их обследовали в пульмонологии и выписали домой.

В ходе проведения проверки выяснилось, что газовое оборудование работало более получаса. Притоку воздуха служила лишь открытая форточка. Вентиляционная решётка была забита копотью и грязью, пишет mvdpmr.org.

Разбирательство продолжается.