В шаге от трагедии: автомобиль едва не сбил женщину, стоявшую у светофора (ФОТО)

В шаге от трагедии: автомобиль едва не сбил женщину, стоявшую у светофора (ФОТО)

Женщина чудом осталась в живых после того, как её едва не сбил автомобиль, который рикошетом отбросило на тротуар в результате ДТП.

Инцидент произошёл вчера на перекрёстке улиц Данте Алигьери и Мунчешть в столице, пишет zugo.md. Судя по кадрам, снятым видеорегистратором другого участника дорожного движения, водитель автомобиля марки VW Tiguan свернул на перекрёстке влево, чтобы заехать на главную дорогу. В этот момент, с правой стороны и на высокой скорости в него «влетел» Hyundai, проигнорировав при этом красный сигнал светофора.

Чтобы избежать столкновения водитель Hyundai резко свернул вправо, в сторону тротуара, где у светофора в тот момент стояла женщина. Пешеходу чудом удалось избежать столкновения, а автомобиль в нескольких сантиметрах проехал мимо и врезался в здание магазина.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства ДТП.

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