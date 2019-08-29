В шаге от трагедии: автобус с пассажирами едва не столкнулся с машиной на трассе Сороки-Флорешты (ВИДЕО)

В шаге от трагедии: автобус с пассажирами едва не столкнулся с машиной на трассе Сороки-Флорешты (ВИДЕО)

Рейсовый автобус с пассажирами едва не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, выехав на встречную полосу на обгон.

По словам водителя, который мог стать жертвой этой аварии, инцидент произошёл несколько дней назад на трассе Сороки-Флорешты. Момент попал на видеорегистратор, установленный в его автомобиле, передаёт protv.md.

На видеозаписи видно, что пассажирский автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другого участника дорожного движения. Водитель автобуса не удостоверился в безопасности манёвра и едва не столкнулся с автомобилем.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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