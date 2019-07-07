В шаге от трагедии: автобус Кишинев – Брашов с 40 пассажирами чуть не попал в ДТП

В шаге от трагедии: автобус Кишинев – Брашов с 40 пассажирами чуть не попал в ДТП

40 пассажиров автобуса Кишинев – Брашов оказались в шаге от трагедии. Водителю внезапно стало плохо за рулем и он потерял управление. 

Случай предал огласке в соцсетях другой водитель, волей судьбы оказавшийся сзади. По его словам, сначала автобус стал “вилять”, как будто объезжая ямы. Однако внезапно транспортное средство начало набирать скорость и выехало на встречную полосу.

– Тогда я понял, что никто не управляет автобусом. Я прибавил и стал долго сигналить. Первая мысль была, что водитель уснул. Впереди было насыщенное движение, автобус чуть не столкнулся с ехавшей навстречу машиной, – написал очевидец. 

По счастливой случайности, трагедии удалось избежать.

– У водителя автобуса случился сахарный криз, думаю, он потерял сознание за рулем. А второй водитель уснул. Скорее всего, его или разбудил я, или пассажиры, поднявшие панику. Первый водитель был в настолько тяжелом состоянии, что его не сразу смогли поднять, – сообщил очевидец.

Обстоятельства выясняются.

 

 

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