В сетях паники

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О том, что нет повода для истерии, а важно выдержать карантин

Рост числа подтверждённых случаев заболевания коронавирусом и предпринимаемые властями Республики Молдова меры, как, например, закрытие на карантин всех дошкольных, школьных и высших учебных заведений, запрет массовых мероприятий, в первые дни вызвали у части наших граждан панику.

Продовольствие – в безопасности

Многие первым делом отправились в крупные торговые сети, чтобы запастись долго хранящимися продуктами питания, бутилированной водой, моющими, дезинфицирующими и гигиеническими средствами. Там можно было увидеть пустые полки и огромные очереди к кассам.

Снимки, сделанные очевидцами и участниками закупки продовольствия, были выложены в социальные сети. На них моментально отреагировало руководство Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. В специальном обращении ведомство призвало население к спокойствию и обнародовало информацию о национальных возможностях обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Как следовало из приведённых данных, на вторую декаду марта в запасниках отечественных молокоперерабатывающих компаний около 140 тонн сливочного масла, 189 тонн сыра и 500 тонн пастеризованных сливок. На мясоперерабатывающих предприятиях имеется 860 тонн сырья – говядины и свинины, а также 242 тонны готовых мясных продуктов, которые будут направлены в продажу. Общие запасы мяса составляют 4500 тонн. Нет никаких проблем и с наличием куриных яиц. Их в Молдове ежедневно производится около миллиона, при этом потребление обеспечивается на 110%. Также в стране есть запасы пшеницы – 152 тыс. тонн (этого хватит для внутреннего потребления минимум на семь месяцев без учёта объёма государственных резервов); ячменя – 33 тыс. тонн (на 147 дней); кукурузы – 1,2 млн тонн (на два года); подсолнечного масла – 65 тыс. тонн (на два года); сахара – 102 тыс. тонн (на 440 дней).

В Минсельхозе также заверили, что нет никаких перебоев и с импортом продовольственных товаров. Он осуществляется в обычных условиях, без ограничений.

Есть группа мониторинга цен, которой руководит вице-премьер Сергей Пушкуцэ. Будет строго контролироваться ситуация с ценами в этот период. В связи с этим хочу сделать важное объявление: угрозы обеспечению продуктами питания граждан нет.

Прижать спекулянта

Граждан призывают к спокойствию и к соблюдению карантинного режима: по возможности, реже выходить из дома, избегать многолюдных мест, не толпиться в магазинах и не опустошать полки. Правоохранительным органам вменено в обязанность проверять и предотвращать возможные спекуляции, потому что недобросовестные продавцы могут воспользоваться ситуацией и на фоне этой паники населения повысить цены.

На этом акцентировал внимание полиции и президент Молдовы Игорь Додон, вместе с тем он со всей ответственностью заверил граждан, что угрозы продовольственной безопасности нет.

– Мы видели, что происходило в некоторых торговых центрах. Экономические агенты могут попытаться воспользоваться этой паникой, чтобы повысить цены. Не только на маски (эту проблему с аптеками мы решаем), но и на продукты первой необходимости, – предупредил глава государства. – Есть группа мониторинга цен, которой руководит вице-премьер Сергей Пушкуцэ. Будет строго контролироваться ситуация с ценами в этот период. В связи с этим хочу сделать важное объявление: угрозы обеспечения граждан продуктами питания нет… Не паникуйте и не пытайтесь штурмовать торговые центры, магазины, потому что нет никаких рисков.

Штраф за непослушание

Важно сейчас тем, кому предписан карантинный режим, соблюдать его, дабы не дать распространиться этому коронавирусу. Но есть случаи сопротивления и даже агрессии со стороны подхвативших болезнь, что вынудило законодателей ужесточить закон, регламентирующий соответствующие вопросы.

12 марта парламент РМ сразу в двух чтениях принял поправки в Кодекс о правонарушениях и в УК РМ. Так, лица, не соблюдающие профилактические меры или меры по борьбе с эпидемическими заболеваниями и ставшие причиной их распространения, будут наказаны штрафом в размере до 1 тыс. условных единиц (до 50 000 леев) или лишением свободы до трёх лет. За такие же нарушения, но повлекшие за собой тяжкие последствия или смерть человека, будут наказывать лишением свободы на срок до семи лет вместо пяти, предусмотренных законом ранее.

В Кодексе о правонарушениях появилась новая статья – «Несоблюдение профилактических мер и мер по предотвращению и борьбе с эпидемиологическими заболеваниями». Нарушив её, физическое лицо рискует заплатить штраф от 22 500 до 25 000 леев, а юридическое – от 50 тыс. до 75 тыс. леев. За умышленно ложное или неполное представление данных или за отказ предоставить данные, необходимые для заполнения эпидемиологического формуляра, будет налагаться штраф в размере от 450 до 500 у. е.

Может, хоть такие меры заставят многих наших беспечных граждан задуматься о серьёзности ситуации.

Анастасия Погодина