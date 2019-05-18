В сети появилось видео утреннего ДТП на Чеканах, в котором пострадал пешеход (ВИДЕО)

Девушка попала в больницу после того, как её сбил автомобиль такси при переходе улицы в неположенном месте. Инцидент произошёл сегодня утром на улице Джинта Латина в секторе Чеканы.
Момент удара попал на камеру наблюдения, установленную вблизи места происшествия. Из снимков, размещённых в социальной сети, можно понять, что девушка пересекает улицу не по пешеходному переходу. В свою очередь, водитель такси явно двигался с превышением скорости, пишет deschide.md.
По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 19-летняя пострадавшая была доставлена с множественными травмами в Институт неотложной медицины.
Наезд совершил автомобиль марки Dacia, принадлежавший компании такси. За рулём находился 28-летний водитель. На его имя было возбуждено уголовное дело, – рассказала Стати.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
Источник видео: Livicu Lupaşcu/ Facebook.com/ Добрые Водители Молдовы/ Soferi Amabili ai Moldovei