В сети появилось видео утреннего ДТП на Чеканах, в котором пострадал пешеход (ВИДЕО)

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Девушка попала в больницу после того, как её сбил автомобиль такси при переходе улицы в неположенном месте. Инцидент произошёл сегодня утром на улице Джинта Латина в секторе Чеканы.

Момент удара попал на камеру наблюдения, установленную вблизи места происшествия. Из снимков, размещённых в социальной сети, можно понять, что девушка пересекает улицу не по пешеходному переходу. В свою очередь, водитель такси явно двигался с превышением скорости, пишет deschide.md.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 19-летняя пострадавшая была доставлена ​​с множественными травмами в Институт неотложной медицины.

Наезд совершил автомобиль марки Dacia, принадлежавший компании такси. За рулём находился 28-летний водитель. На его имя было возбуждено уголовное дело, – рассказала Стати.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Источник видео: Livicu Lupaşcu‎/ Facebook.com/ Добрые Водители Молдовы/ Soferi Amabili ai Moldovei