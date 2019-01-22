В сети появилось видео с места ДТП на Ботанике: водитель ехал на высокой скорости и сбил 9-летнюю девочку (ВИДЕО)

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Несовершеннолетняя была сбита автомобилем в тот момент, когда переходила дорогу на «зебре». ДТП произошло вчера на перекрёстке улиц Сармизеджетуза и Пандурилор столичного сектора Ботаника.

Как показывают кадры, девочка начала переходить дорогу, когда один из автомобилей, который двигался по второй полосе, остановился, уступая дорогу пешеходу. В этот момент по первой полосе ехал на высокой скорости автомобиль, который в итоге сбил несовершеннолетнюю, пишет tv8.md. От сильного удара девочку отбросило на несколько метров вперёд.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Детскую больницу им. В. Игнатенко. По данным представителей больницы, девочка получила лёгкие ушибы и после сегодняшнего осмотра врача была выписана из больницы.

Известно, что за рулём автомобиля находился 44-летний мужчина. По данным полиции, в зависимости от экспертизы водитель будет наказан штрафом в размере 1 000 леев с начислением 6 штрафных пунктов или в его отношении будет возбуждено уголовное дело.

Видео: StopHam Moldova