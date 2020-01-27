В Сети появились кадры с молдавским вертолётом, который атаковали в Афганистане (ВИДЕО)

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Вертолёт, принадлежащий молдавской частой компании, подвергся нападению в субботу, 25 января, в Афганистане. На борту находились два украинца, которые получили лёгкие ранения, и гражданин Молдовы, он не пострадал.

Сегодня в Сети была опубликована видеозапись с места происшествия, на которой можно рассмотреть состояние вертолёта, передаёт zugo.md.

Стоит отметить, что Орган гражданской авиации Молдовы сообщил, что в субботу вертолёт МИ-8, принадлежащий молдавской компании, подвергся нападению в Каяки, провинция Гильменд, Афганистан, во время выполнения гуманитарной миссии по транспортировке продовольственных продуктов. В вертолет выстрелили из гранатомета РПГ, когда он находился на земле.

Орган гражданской авиации Молдовы следит за ходом расследования случившегося.