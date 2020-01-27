В Сети появились кадры с молдавским вертолётом, который атаковали в Афганистане (ВИДЕО)

В Сети появились кадры с молдавским вертолётом, который атаковали в Афганистане (ВИДЕО)

Вертолёт, принадлежащий молдавской частой компании, подвергся нападению в субботу, 25 января, в Афганистане. На борту находились два украинца, которые получили лёгкие ранения, и гражданин Молдовы, он не пострадал.

Сегодня в Сети была опубликована видеозапись с места происшествия, на которой можно рассмотреть состояние вертолёта, передаёт zugo.md.

Стоит отметить, что Орган гражданской авиации Молдовы сообщил, что в субботу вертолёт МИ-8, принадлежащий молдавской компании, подвергся нападению в Каяки, провинция Гильменд, Афганистан, во время выполнения гуманитарной миссии по транспортировке продовольственных продуктов. В вертолет выстрелили из гранатомета РПГ, когда он находился на земле.

Орган гражданской авиации Молдовы следит за ходом расследования случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md