В сети опубликовали видео с моментом наезда на ребёнка на Ботанике (ВИДЕО)

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Момент наезда на 9-летнего ребёнка на столичной улице Христо Ботев попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Видео было опубликовано в социальной сети.

Напомним, что инцидент произошёл несколько дней назад. Девочка переходила дорогу, когда на неё наехал автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП. Очевидцы помогли ребёнку и вызвали скорую помощь. Несовершеннолетняя была госпитализирована с переломами, пишет protv.md.

Мать пострадавшей обратилась к жителям столицы через социальные сети с просьбой помочь найти водителя. Спустя некоторое время подозреваемый был идентифицирован и задержан. 70-летний мужчина рассказал сотрудникам полиции, что не заметил перебегавшую дорогу девочку, а после наезда покинул место аварии, так как испугался. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, девочка переходила дорогу не по правилам.