Президент Сербии заявил об отсутствии европейской солидарности и попросил помощи в борьбе с коронавирусом у Китая

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Власти Сербии объявили чрезвычайное положение по всей территории страны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на местный портал “Vicuc”.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз не сможет помочь стране в борьбе с коронавирусом, остается надеяться только на Китай. Вучич сообщил, что написал письмо в Китай, в котором попросил Си Цзиньпина о помощи.

Однако Вучич добавил, что страна борется с вирусом. Президент подчеркнул, что многое уже сделано, и особенно поблагодарил врачей и медсестер, которые сделали всё, чтобы помочь государству и народу.

– После опыта, но и всего, что мы пережили вместе, недостаточно дисциплины в понимании заявлений, которые мы сделали. На основании Конституции, спикер Ассамблеи, правительство и я приняли решение объявить чрезвычайное положение, – заявил сербский президент.

В стране не будут работать школы, вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы. По состоянию на вечер воскресенья, 15 марта, коронавирусом в Сербии были заражены 48 человек.