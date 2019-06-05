В сентябре в Кишиневе пройдут второй Молдо-российский экономический форум и фестиваль “ТЭФИ-Содружество” (ВИДЕО)

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Предположительно, в период с 19 по 21 сентября в Молдове пройдет второй Молдо-российский экономический форум. Ему будет предшествовать фестиваль “ТЭФИ-Содружество”, который впервые состоится в молдавской столице с 16 по 19 сентября. Подробности мероприятий в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” раскрыл президент страны Игорь Додон.

Глава государства выразил уверенность в том, что интерес к обоим мероприятиям будет большим, а число участников второго Молдо-российского экономического форума увеличится по сравнению с прошлым годом.

– В этом году будет ещё больше народа. А если, дай Бог, у нас будет правительство, которое будет открыто и к сотрудничеству с Россией, поверьте, ситуация изменится очень быстро, потому что желающих инвесторов российских, да и не только российских, инвестировать в Молдову – очень много. Политическая нестабильность всех остановила. Все ждали этих выборов, ждали того, какое будет правительство. То есть, где-то с октября-ноября прошлого года практически все остановились. Как только будет сформирована какая-то власть, парламентское большинство, и оно будет открыто, я думаю ,что можно будет очень серьёзно поменять ситуацию в нашей стране, – сказал президент.