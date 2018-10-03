В сентябре услугами касс «Apă-Canal Chișinău» воспользовались около 10 тысяч потребителей

В сентябре кассы предприятия «Apă-Canal Chișinău» обслужили около 10 000 потребителей, которые обращались с целью оперативного разрешения различных ситуаций и для оплаты предоставляемых услуг.

Как сообщает пресс-служба АО «Apă-Canal Chișinău», специалисты из Отдела информирования и платежей предприятия оказали бухгалтерские услуги 1939 потребителям, ещё 2135 потребителей воспользовались информационными услугами. Кроме того, 4418 человек оплатили услуги в кассах, также было зарегистрировано 418 заявлений и 466 писем.

Как отмечает поставщик воды, услуги информирования, предоставленные инженерами по расчётам, и бухгалтерские услуги в сентябре текущего года стали более востребованными, в то время как количество потребителей, оплативших услуги в кассах предприятия, сократилось. Стоит отметить, что сократилось и количество писем потребителей, а количество заявлений на открытие личных счетов увеличилось.

Напомним, что потребители могут обращаться в кабинет №101 по адресу: ул. Албишоара, 38, для получения ответов на любые вопросы, связанные с водоснабжением и канализацией. Здесь они могут запросить информацию о технических условиях и согласовать проекты строительства водопроводных и канализационных сетей, заключить контракты на поставку питьевой воды и отвод сточных вод, а также оплатить соответствующие услуги.