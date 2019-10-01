В сентябре Таможенная служба пополнила госбюджет на 2 млрд леев

В сентябре Таможенная служба пополнила госбюджет на 2 млрд леев

В сентябре в результате оформления 53 046 деклараций в госбюджет было собрано 2 млрд 129 тыс. леев, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Доходы, собранные за первые 9 месяцев этого года, составили около 16,4 млрд. леев, пишет realitatea.md. Это на 1 млрд. леев больше по сравнению с доходами за тот же период предыдущего года.

По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 708 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 298 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 1 млн леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md