В сентябре Додон проведет встречи с молдавской диаспорой в России (ВИДЕО)

В сентябре Додон проведет встречи с молдавской диаспорой в России (ВИДЕО)

Об этом глава государства рассказал в эфире специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова”. 

Игорь Додон отметил, что планировал встретиться с нашими соотечественниками летом, однако в силу того, что многие наши сограждане возвращаются в свой отпуск домой, было решено перенести планы на осень.

– Дату мы ещё не определили. Мы хотим провести 2 такие встречи: одну в Москве, а другую в Санкт-Петербурге. Обязательно такие встречи мы проведём в сентябре, потому что мы планируем ещё один визит на более высоком уровне в РФ, – сказал он. 

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