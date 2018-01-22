138

В семи тюрьмах страны прошли обыски

В семи тюрьмах страны прошли обыски

В результате обысков были изъяты десятки запрещенных предметов.

В конце прошлой недели сотрудники пенитенциарных учреждений провели обыски в тюрьмах страны, расположенных в Липканах, Леова, Крикова, Прункул, Кагуле, Резине и Бельцах.

В итоге были изъяты следующие запрещенные предметы:

– 14 мобильных телефонов;

– 6 аксессуаров для мобильных телефонов;

– 12 литров изготовленного в пенитенциарах алкоголя;

– 2 комплекта игральных карт;

– 5 острых предметов.

Ранее неожиданные обыски прошли в пенитенциаре №13.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md