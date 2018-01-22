В семи тюрьмах страны прошли обыски

В результате обысков были изъяты десятки запрещенных предметов.
В конце прошлой недели сотрудники пенитенциарных учреждений провели обыски в тюрьмах страны, расположенных в Липканах, Леова, Крикова, Прункул, Кагуле, Резине и Бельцах.
В итоге были изъяты следующие запрещенные предметы:
– 14 мобильных телефонов;
– 6 аксессуаров для мобильных телефонов;
– 12 литров изготовленного в пенитенциарах алкоголя;
– 2 комплекта игральных карт;
– 5 острых предметов.
Ранее неожиданные обыски прошли в пенитенциаре №13.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki