В семи тюрьмах страны прошли обыски

В результате обысков были изъяты десятки запрещенных предметов.

В конце прошлой недели сотрудники пенитенциарных учреждений провели обыски в тюрьмах страны, расположенных в Липканах, Леова, Крикова, Прункул, Кагуле, Резине и Бельцах.

В итоге были изъяты следующие запрещенные предметы:

– 14 мобильных телефонов;

– 6 аксессуаров для мобильных телефонов;

– 12 литров изготовленного в пенитенциарах алкоголя;

– 2 комплекта игральных карт;

– 5 острых предметов.

Ранее неожиданные обыски прошли в пенитенциаре №13.