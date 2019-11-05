В семи районах 8 ноября пройдут первые заседания в новом составе по итогам всеобщих местных выборов

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Районные советы Новых Анен, Бричан, Флорешт, Окницы, Рышкан, Сороки и Тараклии проведут первые заседания в новом составе 8 ноября. Соответствующее решение было принято сегодня членами Центральной избирательной комиссии.

Советники соберутся на первые заседания после того, как в конце октября судебные инстанции утвердили мандаты советников, избранных на выборах 20 октября.

Согласно постановлению ЦИК, первое заседание Районного совета Новых Анен состоится 8 ноября в 10.00, Бричан – в 14.30, Флорешт – в 12.00 и Окницы – в 13.00.

8 ноября в 10.00 состоится также первое заседание Районного совета Рышкан. Советники из Сорок начнут заседание в 14.00, а Тараклии – в 10.00.

В результате проведения всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года были избраны 515 примаров и 11 580 местных советников. Еще 384 населенных пункта избрали своих руководителей во втором туре выборов.