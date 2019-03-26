В семье из Кишинёва сразу у восьмерых детей проявились симптомы кори

В семье из Кишинёва сразу у восьмерых детей проявились симптомы кори

Ещё 8 случаев подозрения на корь зарегистрированы в семье из муниципия Кишинёв.

По данным пресс-службы Национального агентства общественного здоровья, семья, в которой, предположительно, заболели дети, является представителем одной из религиозных конфессий. Семеро из заболевших недавно вернулись из румынского города Крайова. Дети не были привиты. Случаи находятся в процессе исследования.

Стоит отметить, что с 1 января по 25 марта в Молдове было подтверждено 349 случаев кори. А с начала марта 2019 года лабораторными анализами было подтверждено 2 случая кори (в Окницком и Бричанском районах).

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