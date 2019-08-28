Пожар в жилом доме: специалисты выявили признаки поджога

Пожар в жилом доме: специалисты выявили признаки поджога

Жители улицы Садовой села Выхватинцы Рыбницкого района услышали треск и увидели пламя. Горела часть дома и стоящие рядом тюки сена. Хозяйки 33 лет не было дома.

Как сообщает mvdpmr.org, в течение 15 минут на место происшествия прибыли огнеборцы. На борьбу с пожаром площадью 60 кв.м у них ушло полчаса. Уничтожена часть кровли, полтонны сена и шесть листов шифера. Полностью выгорели три жилые комнаты с личными вещами.

После осмотра места происшествия специалисты выявили признаки, указывающие на поджог. Найдена обгорелая ветошь, каменный фундамент забора закопчён, предположительно, от горения бензина.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.

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