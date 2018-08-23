В селе Стрэйстень девушка угодила в больницу, будучи избитой неизвестными

Жительница села, которое находится под юрисдикцией коммуны Бэчой муниципия Кишинев, рассказала, что в ее дом проникли неизвестные, избили и ограбили.

Согласно информации полиции, инцидент произошел утром 22 августа. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ведется расследование, пишет realitatea.md.

Местные жители заявили, что у полиции пока нет подозреваемых в совершении этого злодеяния. Более того, сотрудники правоохранительных органов пытаются добыть информацию, прося проезжающие мимо машины показать записи видеорегистраторов за последние 48 часов.

В момент ограбления девушка находилась дома одна.