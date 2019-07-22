В селе Бардар зацвели необыкновенно красивые кувшинки (ВИДЕО)

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В село Бардар Яловенского района съезжаются со всех уголков страны. Всё дело в том, что в местном пруду распустились красавицы-кувшинки.

Всю эту красоту создал учёный Георгий Лукицэ. Его коллекция насчитывает около 3000 кувшинок двух видов, один из которых включён в Красную книгу, пишет canal3.md.

Я собираю букеты каждый день. Некоторые сорта очень хороши для посадки в вазон. Другие сорта для этого не подходят, потому что сразу вянут, – рассказал о своих “подопечных” Георге Лукица.

Пруд с цветущими кувшинками принимает посетителей каждое воскресенье до октября. Полюбоваться райским прудом можно абсолютно бесплатно.