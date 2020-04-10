В секторе Ботаника возобновлён капитальный ремонт участка улицы Зелинского (ФОТО)

0

Работы на участке улицы Николая Зелинского в периметре бульваров Дачия и Дечебал были начаты осенью минувшего года. До наступления холодов рабочие успели отремонтировать дорожное покрытие. Сейчас восстанавливают тротуары. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, работы ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности, и пока сложно говорить о сроках завершения ремонта, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что средства на проведение данных работ были выделены в декабре 2019 года. Ремонт был возобновлён как только стали позволять погодные условия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.