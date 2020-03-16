В секторе Ботаника проходит дезинфекция детских площадок, подъездов и остановок (ФОТО, ВИДЕО)

В секторе Ботаника проходит дезинфекция детских площадок, подъездов и остановок (ФОТО, ВИДЕО)

На Ботанике, как и в других секторах Кишинёва, проходит дезинфекция. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

По его словам, работники обрабатывают всё, к чему может прикасаться человек: детские площадки, подъезды, остановки общественного транспорта и т.д. Такие меры предприняты для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове подтверждено 23 случая COVID-19. 13 из них были импортированы, а 10 – внутренние. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии.

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