В секторе Ботаника благодаря усилиям социалистов будут отремонтированы внутридворовые проезды трёх улиц (ФОТО)

0

В столичном секторе Ботаника, на улицах Брынкушь, Бутукулуй и Белград, ведутся масштабные работы по ремонту дорог внутри дворов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Пожалуй, за десятилетия дороги в этом квартале были полностью разрушены. Наконец-то эти улицы преобразятся. Дворы уже смотрятся по-другому, – написал Витнянский.

Вице-претор также отметил, что очень много внутридворовых проездов нуждаются в капитальном ремонте. В связи с этим он пообещал, что в 2019 году будут восстановлены и отремонтированы многие дороги, в том числе внутридворовые.