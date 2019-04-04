В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль молдавского кино и культуры (ФОТО)

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С 16-20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль молдавского кино и культуры «Я вижу Молдову во снах». Он будет организован «Межрайонной централизованной библиотечной системой им. М. Ю. Лермонтова», Библиотекой им. А. С. Грибоедова, Библиотекой национальных литератур и Молдавской национально-культурной автономией в Санкт-Петербурге при поддержке Президента Республики Молдова и “Молдова-Фильм”.

О мероприятии на своей странице в соцсети сообщила советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга. По ее словам, программа фестиваля включает литературно-музыкальные вечера, этнографическую выставку, книжные выставки, встречи со знаменитыми людьми, представителями культуры Молдовы, а также фестиваль молдавского кино. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, 2019 год был объявлен Годом Республики Молдова в Российской Федерации.