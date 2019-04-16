В Санкт-Петербурге открылся Фестиваль молдавской культуры

0

В Санкт-Петербурге в рамках Года Республики Молдова в Российской Федерации открылся Фестиваль молдавской культуры под лозунгом «Я вижу Молдову во снах».

Фестиваль организован по инициативе Библиотеки национальных литератур Санкт-Петербурга в сотрудничестве с городской молдавской общиной при поддержке Президента Республики Молдова, Управления культуры городской администрации Петербурга и киностудии «Молдова-фильм». В мероприятии участвуют деятели культуры и почетные гости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга, которая зачитает поздравительное послание от имени главы государства в адрес организаторов и участников мероприятия.

Стоит отметить, что фестиваль включает показ шести кинокартин из золотого фонда молдавского кинематографа, гала-концерт с участием молдавских исполнителей из Санкт-Петербурга и российских артистов; книжную выставку и показ картин талантливой художницы Луминицы Табурца, а также публичную лекцию на тему «Пушкин в Молдове», посвященную 220-летию со дня рождения великого русского литератора Александра Сергеевича Пушкина, и др.