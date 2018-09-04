В самолете – как в маршрутке: заплатившей 322€ за билет молдаванке выделили сиденье у аварийного выхода (ВИДЕО)

Возмущенная пассажирка рассказала о своем “восхитительном” полете в Верону посредством авиакомпании Fly One.

Она отметила, что заплатила 322 евро за билет, однако ее посадили на место для экипажа. На видео, снятом пассажиркой, видно, что это закуток без иллюминатора, зато с рычагом аварийного выхода.

– Я купила билет с приоритетом, плюс страховка, а ко мне такое отношение. Это возмутительно, – написала девушка.

Стоит отметить, что пассажирка, судя по всему, столкнулась со стратегией сбыта услуг, которая называется овербукинг (сверхбронирование), при которой авиакомпания продает больше билетов, чем мест в самолете, чтобы избежать пустых кресел. При овербукинге места в самолете предоставляются тем, кто первым сделал чек-ин, а “опоздавшим” пассажиром приходится довольствоваться тем, что осталось, либо и вовсе ждать следующего рейса. Эта процедура разрешена законом.

Напомним, недавно в подобную ситуацию из-за овербукинга попала другая жительница Кишинева, но с компанией Wizzair. Ее ситуация сложилась еще хуже: улететь вовремя ей не удалось, в связи с чем испорченным оказался весь отпуск.

Авиакомпания инцидент пока никак не прокомментировала.