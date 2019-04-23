В Салехарде осудили молдаванина, бегавшего от правосудия 5 лет

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В Салехарде осудили гражданина Молдовы, пять лет бегавшего от правосудия. В 2014 году он стал соучастником убийства.

Трагическая история произошла летом 2014 года в Салехарде. Четверо молодых людей, среди которых был и гражданин Молдовы, распивали спиртные напитки, когда одному из них позвонила встревоженная мать. Женщина пожаловалась, что сожитель подруги, к которой она зашла в гости, выгоняет её из квартиры. Нетрезвая компания поехала разбираться с обидчиком. Вчетвером они жестоко избили 29-летнего мужчину. Спустя несколько дней он умер в больнице, пишет ks-yanao.ru.

В 2015 году суд признал трёх молодых людей виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Каждого приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Четвертый фигурант, гражданин Молдовы, сбежал и успешно скрывался в течение пяти лет, пока не «засветился» при пересечении российско-украинской границы на территории Белгородской области. В этот же день он был задержан и этапирован в Салехард.

Приговором суда мужчина признан виновным. Он отсидит в колонии строгого режима все те же семь лет. Кроме того, осужденный обязан выплатить 700 тысяч рублей матери погибшего в качестве возмещения морального вреда.