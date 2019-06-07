В Садова пройдет ежегодный Фестиваль клубники

В Садова пройдет ежегодный Фестиваль клубники

В родном селе президента Игоря Додона пройдет шестой по счету Фестиваль клубники. Мероприятие состоится 16 июня. 

Специальным гостем фестиваля, который стартует в 10.00 и продлится до позднего вечера, станет София Ротару. На мероприятии все желающие смогут приобрести клубнику, а также десерты с этой ягодой и клубничное варенье. В продаже также будет мед.

Стоит отметить, что в 2018 году фестиваль прошел под патронатом президента, а специальным гостем был Филипп Киркоров. В этом году Игорь Додон решил поддержать инициативную группу, которая занимается организацией мероприятия.

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

 

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