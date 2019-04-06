В Рышканском районе прошли обыски у браконьеров: нарушители попытались избавиться от улик (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции в Рышканах сегодня утром провели обыски в доме подозреваемого в рыболовном браконьерстве. Родственники нарушителя попытались уничтожить рыболовные снасти, чтобы скрыть следы незаконной деятельности.

Всё началось два дня назад, когда сотрудники Пограничной полиции с. Новые Куконешты задержали на озере Костешть-Стынка рыбака на лодке, пишет deschide.md. Браконьером оказался житель села Вэратик Рышканского района.

Вскоре после этого прибыли отец и брат задержанного, которые устроили скандал. Мужчины вели себя агрессивно и использовали нецензурную лексику при разговоре с представителями полиции. Нарушители забросали камнями служебную лодку и даже попытались её угнать. Впоследствии браконьеры забрали рыболовные снасти и скрылись на своей машине.

Этим утром сотрудники Пограничной полиции провели санкционированный обыск в доме браконьера, пойманного на водохранилище. Правоохранители обнаружили 12 рыболовных сетей, надувную лодку и охотничье ружьё, хранимое с нарушением правил. Перед началом обыска родственники нарушителя попытались сжечь сети, однако их вовремя остановили сотрудники полиции.

Все трое были задержаны за оказание сопротивления представителям власти. Нарушителям грозит штраф в размере от 21 до 45 условных единиц, общественные работы от 30 до 60 часов, либо арест от 10 до 15 суток.