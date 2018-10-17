В Рышканском районе произошла ужасная цепная авария: один из водителей находится при смерти (ФОТО 18+)

В результате ДТП четверо пострадавших были госпитализированы. Водитель, который, предположительно, был пьяным, из-за чего стал виновником аварии, находится в больнице в очень тяжёлом состоянии.

Цепная авария с участием 4 машин произошла 15 октября, приблизительно в 5.40 утра, вблизи села Реча Рышканского района. Об инциденте сообщил Молдавский институт по правам человека, так как в двух автомобилях, попавших в ДТП, находилось 10 сотрудников Института, которые в тот день направлялись в командировку в Румынию. В результате аварии 3 сотрудника Института по правам человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести (переломы рук, травмы головы и т.д.).

По данным пресс-службы Института по правам человека, виновником ДТП стал водитель, который находился за рулём автомобиля марки Opel Vectra. Он двигался на высокой скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с 3 машинами, которые двигались, соблюдая ПДД. В результате столкновения два автомобиля были полностью уничтожены, а два других получили серьёзные технические повреждения.

В автомобиле Opel Vectra находились два человека. Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он вместе с водителем употребляли накануне спиртные напитки. Для того, чтобы вытащить водителя из груды металла понадобилась помощь спасателей. После этого молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Инспекторат полиции Рышкан возбудила по данному факту уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

В связи с инцидентом Молдавский институт по правам человека призывает всех водителей быть ответственными за рулём и не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.