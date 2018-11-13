В Рышканском районе мужчина скончался во время пожара в собственном доме

В Рышканском районе мужчина скончался во время пожара в собственном доме

Трагедия произошла сегодня утром, приблизительно в 08.50, в населённом пункте Малиновское Рышканского района.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, огонь уничтожил имущество, которое содержалось в одной из комнат, пишет deschide.md. В доме было также обнаружено бездыханное тело 65-летнего хозяина.

– Огонь вспыхнул в одной комнате дома и уничтожил большое количество имущества. Труп мужчины находился в другой комнате. Бездыханное тело вытащили односельчане, которые впоследствии вызвали спасателей. На место происшествия прибыла пожарная машина, – сообщила Лилиана Пушкашу.

Органы правопорядка расследуют дело. Им предстоит выяснить причину возгорания.

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