В Рышканском районе мужчина скончался во время пожара в собственном доме

Трагедия произошла сегодня утром, приблизительно в 08.50, в населённом пункте Малиновское Рышканского района.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, огонь уничтожил имущество, которое содержалось в одной из комнат, пишет deschide.md. В доме было также обнаружено бездыханное тело 65-летнего хозяина.

– Огонь вспыхнул в одной комнате дома и уничтожил большое количество имущества. Труп мужчины находился в другой комнате. Бездыханное тело вытащили односельчане, которые впоследствии вызвали спасателей. На место происшествия прибыла пожарная машина, – сообщила Лилиана Пушкашу.

Органы правопорядка расследуют дело. Им предстоит выяснить причину возгорания.