В Рышканском районе два велосипедиста попали в больницу в результате ДТП (ФОТО)

В Рышканском районе два велосипедиста попали в больницу в результате ДТП (ФОТО)

Два велосипедиста попали в больницу в результате аварии. Оба случая произошли вчера вечером в Рышканском районе.

Первый инцидент произошёл в городе Рышканы, пишет tvn.md. Автомобиль Mercedes, которым управлял 34-летний мужчина, столкнулся с 63-летним велосипедистом, который не уступил автомобилю дорогу. В результате велосипедиста доставили в Рышканскую районную больницу.

Второй инцидент произошёл в селе Корлатены Рышканского района, пишет источник. 11-летний ребёнок был доставлен в больницу Бельц после того, как его сбил автомобиль, за рулём которого находился 61-летний водитель. И в этом случае ребёнок, управляя велосипедом, не уступил дорогу автомобилю.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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