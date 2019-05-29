В Рышканах загорелся автомобиль: соцсети возмущены безразличием прохожих (ВИДЕО)

В Рышканах загорелся автомобиль: соцсети возмущены безразличием прохожих (ВИДЕО)

Вместо того, чтобы взять огнетушители, очевидцы происшествия вытащили телефоны и принялись снимать инцидент. Такая реакция возмутила многих интернет-пользователей.

Инцидент произошёл несколько дней назад в городе Рышканы. На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что прохожие, увидев дымящее авто, взялись за телефоны и принялись снимать происходящее на видео. Интернет-пользователи возмутились таким безразличием, передаёт publika.md.

– Вместо того, чтобы взять огнетушитель, они берут телефоны,

– Меня поражает, когда люди проходят и снимают… Остановите машины и помогите человеку. Может, его автомобиль не оснащён огнетушителем, но из 10-и машин, которые проехали, ни у одной не нашлось огнетушителя, – написали они.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь.

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