В Рышканах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

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Водитель насмерть сбил 83-летнего мужчину. Трагедия произошла вчера близ села Михэйлений Ной Рышканского района.

Жертву заметила жительница Рышканского района и сообщила в полицию, пишет publika.md. Было установлено, что мужчину сбил крупногабаритный транспорт, либо его задело прицепом.

Сотрудники ИП Рышкань просят граждан помочь в установлении личности водителя, причастного к аварии. Виновному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.