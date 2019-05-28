В Рышканах патрульные арестовали микроавтобус с поросятами и 45 тыс леев: хозяин обвиняет полицейских в краже этих денег (ВИДЕО)

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Житель Рышканского района утверждает, что патрульные украли 45 000 леев, которые находились в микроавтобусе, арестованном за долги. По данному факту было инициировано расследование, но полицейские говорят, что действовали согласно законодательству.

По словам хозяина авто, он возвращался вместе с супругой с рынка в Окнице, где купил 8 поросят. Когда они доехали до Единец, их остановили патрульные и сказали, что они вынуждены изъять микроавтобус, передаёт jurnal.md.

– Я спросил, по какой причине нас остановили. Они сказали, что наша машина находится в угоне. Сказали, что машина уходит на штрафплощадку. Я объяснил, что у меня поросята, но полицейские сказали перегружать, – рассказал хозяин машины.

В итоге машину изъяли и отвезли на штрафплощадку вместе с поросятами. По словам мужчины, когда он хотел покинуть территорию штрафстоянки, полицейские пытались остановить его и применили физическую силу. По данным полиции, машина была изъята в связи с государственным долгом, который есть у семьи. Более того, во время проверки оказалось, что у водителя нет прав.

На следующий день, когда супруги вернулись за микроавтобусом и поросятами, которые там ночевали, проблема приняла новый оборот. Хозяева машины сказали, что у них пропали 45 000 леев, оставленные в салоне микроавтобуса. Начальник регионального Инспектората патрулирования заявил, что ничего не знает о денежных средствах.

По данному факту проводится проверка.