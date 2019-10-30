В Рышканах команда “АКУМ” призвала голосовать за прошедшего во второй тур кандидата ПСРМ

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Команда “АКУМ” в Рышканах поддержала прошедшего во второй тур выборов примара этого города социалиста Андрея Ткачука и призвала граждан голосовать за него.

Республика Молдова является небольшим государством, с неокрепшей экономикой и с многонациональным населением, которое испытало в своей жизни много трудностей. Поэтому было бы неправильно разобщать и разъединять его спорами о государственном языке, федерализации Молдовы, объединении с Румынией и другими, цель которых – политический пиар. Пора уже повзрослеть, а это значит – забыть старые обиды, перейти к сплочению, дабы не остаться опять у разбитого корыта, говорится в послании “АКУМ”.

– Представители союза “АКУМ” – ПСРМ первыми доказали, что невозможные события могут стать возможными, и альянс между двумя крупными идеологическими соперниками – это шанс нового развития для нашей страны. Да, есть разные трудности и разногласия, но на кону – будущее Молдовы. Мы не воюем против определённого человека или партии. Мы воюем за ваше будущее и за то, чтобы через 4 года не было стыдно смотреть в глаза тем, кто доверил нам свой голос. Призываем вас поддержать нас 3 ноября 2019 года на всеобщих местных выборах и отдать ваш голос кандидатам союза “АКУМ”- ПСРМ во главе с Андреем Ткачуком, кандидатом на пост примара города Рышканы, – отмечают в “АКУМ”.

Стоит отметить, что во второй тур выборов примара Рышкан вышел социалист Андрей Ткачук и представитель “Нашей партии” Виктор Богатько.