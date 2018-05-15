В Рыбницком районе женщина получила серьезную травму в ДТП (ФОТО)

Авария произошла у села Воронково.
Там 45-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Nissan, выехал на трассу Тирасполь-Каменка, повернул направо, а затем сразу же совершил разворот. Однако он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen, сообщили в МВД Приднестровья.
За рулём этой иномарки, следовавшей из Рыбницы в Дубоссары, находился 32-летний рыбничанин. Ни он, ни виновник ДТП в нем не пострадали. Меньше повезло 45-летней пассажирке Volkswagen: она была госпитализирована с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».
Правоохранительные органы устанавливают все остальные обстоятельства произошедшего.
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