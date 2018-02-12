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В Рыбницком районе водитель, сбив насмерть женщину, сбежал с места ДТП (ФОТО)

В Рыбницком районе водитель, сбив насмерть женщину, сбежал с места ДТП (ФОТО)

Трагический инцидент произошел вечером 10 февраля в одном из сел.

Мужчина за рулем Ford Galaxy совершил наезд на пешехода, идущего по обочине дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась, а водитель скрылся с места ДТП.

– В Рыбницком районе был объявлен план «Перехват». В течение часа беглеца задержали на въезде в село со стороны села Колбасна. Выяснилось, что за рулём иномарки находился ранее судимый 40-летний житель с. Воронково. На момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в МВД Приднестровья.

Водитель задержан, ведется разбирательство.

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