В Рыбницком районе поймали мужчину, незаконно хранившего и употреблявшего наркотики

В Рыбницком районе поймали мужчину, незаконно хранившего и употреблявшего наркотики

В ходе профилактических мероприятий оперативными сотрудниками Рыбницкого ОВД был проверен по месту жительства гражданин, состоящий с 2012 года на учёте у нарколога.

В комнате его дома в селе Воронково, на стеллаже сотрудники милиции обнаружили и изъяли в присутствии понятых растительную массу серо-зелёного цвета. На столе в футляре из-под очков хранились трубка для курения и то же высушенное растение. Задержанный не отрицал, что это конопля, которую он сорвал ранее для личного употребления, сообщает mvdpmr.org.

Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту ведётся проверка. В действиях 59-летнего сельчанина усматриваются признаки состава преступления «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов».

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