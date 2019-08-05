В Рыбницком районе подвыпившая сельчанка убила старика, за которым присматривала

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2 августа жительница села Зозуляны Рыбницкого района позвонила в милицию и сообщила, что обнаружила труп односельчанина. Тело 77-летнего мужчины с признаками насильственной смерти находилось в комнате на кровати. Заявительница пояснила, что ухаживала за пожилым человеком и пришла его проведать.

По подозрению в убийстве была задержана 29-летняя звонившая односельчанка, пишет mvdpmr.org. Было установлено, что утром она пришла в домовладение пенсионера, где они вместе распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове.

Орудие преступления, которое женщина спрятала, изъято и направлено на экспертизу. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.