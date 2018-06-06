В Рыбнице женщину сбили среда бела дня на “зебре” (ФОТО)

В Рыбнице женщину сбили среда бела дня на “зебре” (ФОТО)

Авария произошла около полудня 5 июня на улице Кирова, рядом с магазином «Хайтек». 

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, автомобиль Volkswagen Golf, следовавший под управлением 21-летнего жителя Рыбницкого района к улице Ленина, совершил наезд на женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

41-летнюю рыбничанку скорая помощь доставила в ЦРБ. Медики госпитализировали пострадавшую в травматологическое отделение с диагнозом «Перелом копчика и ушиб коленного сустава левой ноги». 

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки. Автомобиль помещён на штрафплощадку.

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