В Рыбнице женщина получила травмы, будучи сбитой поездом

Едва не завершившийся трагедией инцидент произошел в городе 14 апреля.

Так, маневровый тепловоз сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. На предупредительные сигналы приближавшегося локомотива 75-летняя горожанка не реагировала. Машинист предпринял экстренное торможение, удар пришёлся по касательной.

– Пострадавшую с места происшествия увезла скорая помощь. Медики констатировали полученные ей телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица, туловища и верхних конечностей, – сообщили в МВД Приднестровья.

Пострадавшая была госпитализирована. По факту произошедшего ведётся проверка.