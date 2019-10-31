В Рыбнице загорелась квартира в многоэтажке: пожар заметила 3-летняя малышка

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Воспламенение произошло в многоэтажке на улице Мичурина. ЧП обнаружила 3-летняя девочка, которая в гостиной смотрела мультики по телевизору. Напуганная до слёз, она прибежала в соседнюю комнату к 79-летнему прадедушке, под присмотром которого находилась.

В помещении мужчина увидел загоревшийся диван. Пенсионер действовал быстро: сразу отвёл правнучку в безопасное место с доступом воздуха. Малышка не пострадала. Её через открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже, забрали к себе соседи.

Сбить огонь с мягкой мебели мужчина попытался сам, но безуспешно. Прибывшие на место пожарные СВПЧ-3 в течение четырёх минут ликвидировали очаг возгорания. Огнём уничтожена электрическая розетка, частично повреждён диван и закопчены стены.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пожилого человека госпитализировали в терапевтическое отделение городской больницы. Медработники диагностировали отравление продуктами горения.

Осмотрев место происшествия, специалисты предположили, что к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается. Разбирательство продолжается.