В Рыбнице задержан подозреваемый в краже металлолома с дачи односельчанина

В Рыбнице задержан подозреваемый в краже металлолома с дачи односельчанина

77-летний владелец дачного участка в с. Новая Михайловка сообщил в милицию, что с 3 по 10 ноября в его дачный домик проникли неизвестные и похитили радиоприёмник, тележку и алюминиевую посуду.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что дачных воров было двое. Ими оказались односельчане пострадавшего в возрасте 31 и 42 лет. Украденное с дачи пенсионера имущество злоумышленники успели сдать в пункт приёма металлолома в Рыбнице.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан, а его соучастник разыскивается.

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