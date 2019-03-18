В Рыбнице задержали руководителя автошколы: брал взятки талонами на бензин

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Факт получения взятки задокументировали 15 марта правоохранители из Рыбницы. Подозревается руководитель одной из городских автошкол.

24-летний рыбничанин, у которого уже были права, записался на курсы для получения дополнительных категорий «С» и «С1». С первого раза пройти теоретический экзамен мужчине не удалось, пишет mvdpmr.org.

Условия дальнейших действий экзаменатор и ученик обсудили наедине. На пересдачу слушатель пришёл индивидуально. Вместе с билетами получил сразу и ответы на них. За такую помощь муужчина рассчитался талонами на 50 литров бензина.

В отношении 60-летнего руководителя возбуждено уголовное дело. За получение взятки ему грозит штраф в размере от 40- до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.