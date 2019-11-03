В Рыбнице задержали рецидивиста, укравшего из открытого автомобиля деньги

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Несколько минут хватило злоумышленнику, чтобы похозяйничать в чужой машине. Автомобиль Kia Sportage был припаркован у супермаркета в Рыбнице. Его владелец отлучился, оставив транспортное средство открытым.

Инцидент произошёл днём 13 сентября, пишет mvdpmr.org. 42-летний рыбничанин обнаружил, что из барсетки, оставленной на переднем пассажирском сиденье, пропали деньги.

Установить личность вора удалось по горячим следам. Им оказался 31-летний житель Кишинёва, которого задержали 1 ноября.

Как выяснилось, на его счету ещё одна аналогичная кража, совершённая ранее в Тирасполе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.